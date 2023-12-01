Kocaeli Stadyumu'na tramvay geliyor

Kocaelispor Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında sözleşme imzalandı. Yer tesliminden sonra inşaat başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" yapımı için gerçekleştirilen ihale neticelendi. Büyükşehir ile yüklenici firma arasında 29 Kasım tarihinde sözleşme imzalandı. 10 gün içerisinde yüklenici firmaya yer tesliminin ardından imalatların yapımına başlanacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin trafik akışı rahatlayacak, toplu taşıma da daha konforlu hale gelecek. Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nın yapımı için 600 takvim günü belirlendi. Toplam uzunluğu 3,8 kilometre olan proje iki etaptan oluşuyor. 1,4 kilometreye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 kilometreye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlendi. Tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 trafo inşa edilecek, ayrıca hat güzergahı boyunca mevcut alt yapı deplase imalatları yapılacak.

Yeni hat, otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat, 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesi’nin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağı’n İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak.