Kocaeli TEM'de çok sayıda araç kazaya karıştı: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kocaeli TEM'de çok sayıda araç kazaya karıştı: İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Kocaeli TEM Otoyolu’nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birçok aracın karıştığı kazada sebebiyle trafik felç oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman