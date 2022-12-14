Kocaeli Üniversitesi'nde devir teslim töreni

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 8 yıldır yürüttüğü rektörlük görevini Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e teslim etti.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirilmiş, KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise rektörlük görevine atanmıştı. Kocaeli Üniversitesi’nin rektörlük binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende Hülagü, 8 yıldır yürüttüğü rektörlük görevini Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e teslim etti.

"Benim için de sürpriz oldu"

Görev süresi boyunca karşılaştığı zorlukları ekip arkadaşlarıyla birlikte aştığını ifade eden Hülagü, "Başarı çıtasını benden daha da ileriye götüreceğine inandığım kardeşim, dostum Zafer Cantürk’e görevi devretme imkanı sunan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz hürmetlerimi arz ediyorum. Dün akşam benim içinde sürpriz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandım. İnşallah bundan sonra bu konu da elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.

"Tüm ülkeye örnek olacak yeni bir poliklinik binası yaptık"

8 yıllık görev süreci boyunca yapılan faaliyetlere de değinen Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Tüm ülkeye örnek olacak yeni bir poliklinik binası yaptık. İyi hekim uygulama merkezleri gibi çağın ötesine taşıyan birimlerin, üniversitemize değer kattığına inanmaktayım. Üstünde helikopter pisti, Avrupa’da bile bulunmayan endoskopik tanı ve tedavi merkezleriyle eğitim merkezi seçildik. Bu da bizim için çok onur ve gurur verici bir durum. Batı yerleşkemize bir sağlık yerleşkesi planladık. Hem araştırma geliştirme hem de laboratuvar faaliyetleri ile lisansüstü çalışmalara çok önem verdik" diye konuştu.

"Hedefimiz, onların bize bıraktığı noktadan üniversitemizi daha üst noktalara çıkarmak"

Rektörlük görevini teslim alan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise "Göreve beni uygun görerek atayan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren bizi destekleyen, üniversitemizi geliştiren tüm rektörlere ve en son rektörümüz olan Prof. Dr. Sadettin Hülagü hocama verdikleri emekler, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz, onların bize bıraktığı noktadan üniversitemizi daha üst noktalara çıkarmak olacaktır. Bu konuda gerekli azim ve kararlılığa sahibiz" şeklinde konuştu.

Hedeflerini anlatan Cantürk, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizin sanayi bölgesinde yer alması üniversitemiz açısından bir şanstır. Bunu avantaja dönüştürebilecek çalışmalar yapmak, üniversitemizin hem sanayi ile hem de kent ile uyumunu artırmak, lisansüstü ve özellikle doktora öğrenci ve mezun sayımızı artıracak politikalar geliştirmek, Ar-Ge’yi öncelikli hale getirmek, toplumla iç içe olan Üniversite Hastanemizin yanı sıra; bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda da kent ile bütünleşme sağlayıp üniversitenin varlığını halkımıza daha fazla hissettirmek, her yaşta vatandaşımızın üniversite ile bir şekilde temasını sağlamak, yabancı öğrenci sayısını artırmak ve yurtdışı üniversite ve enstitüler ile ilişkilere ivme vermek, öğrencilerimize ve personelimize de girişimcilik eğitimi vermek ve ticarileşme süreçleri hakkında danışmanlık hizmeti sunmak öncelikli hedeflerimiz olacaktır."