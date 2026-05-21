Kocaeli Valiliğinden Yuvacık Barajı için 'kontrollü su deşarjı' uyarısı

Kocaeli Valiliği, bölgede beklenen yağışlı periyot nedeniyle Yuvacık Barajı’nda kontrollü su deşarjı yapılabileceğini duyurarak dere yatakları çevresinde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda bölgenin yağışlı bir periyoda girdiği belirtildi. Açıklamada, Yuvacık Barajı’nda meydana gelebilecek yüksek debili akımların baraj işletme emniyeti açısından risk teşkil etmemesi için tedbir alınacağı vurgulanarak, "Muhtemel pik debilere karşı yeterli rezerv hacminin muhafaza edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde kontrollü su deşarjı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Yuvacık Barajı mansabında bulunan dere yatağı güzergahları, kanallar ve göl rezervuar alanlarında herhangi bir olumsuz etki meydana gelmemesi, can ve mal kaybı riskinin ortaya çıkmaması için dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.