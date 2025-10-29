Kocaeli Valisi Aktaş: 'İçeride olduğunu teyit ettiğimiz 5 kişiyle henüz temas yok'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze’de çöken binanın enkazında 5 kişi olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu. Henüz bir temas yok maalesef" dedi.

Vali İlhami Aktaş, Gebze’de çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada, çöken binanın enkazında 5 kişi olduğunu tahmin ettiklerini ve arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Olay yerinde olduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin dinleme yapması nedeniyle sessiz bir ortam sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Vali Aktaş, "Henüz netleştirdiğimiz bilgimiz yok. Olayın oluşuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar" dedi.

Vali Aktaş, "Enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde ilk bilgiler var. Binada yaşayan var ama bugün itibarıyla binada olduğunu düşündüğümüz 5 kişi var. Tek aileden 5 kişi var" ifadelerini kullandı.

Yıkımla ilgili ellerinde henüz tam bir veri olmadığını, bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini aktaran Aktaş, "Netleşince açıklamasını yapacağız" diye konuştu. "5 kişinin tamamının sesine ulaşılabildi mi, temas kurulabildi mi?" sorusu üzerine Vali Aktaş, "Henüz bir temas yok maalesef. Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu" dedi.

Vali Aktaş, binanın bir aile apartmanı olmadığını sözlerine ekledi.