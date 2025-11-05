Kocaeli Valisi Aktaş: 'Yarın yol haritamızı açıklayacağız'

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de 7 katlı binanın yıkılmasıyla 4 kişilik Bilir ailesinin yaşamını yitirdiği facianın ardından bölgede uzman ekipler, "sismik yansıma" ve "elektriksel direnç tomografisi" yöntemleriyle yerin metrelerce altını görüntüleyip risk haritası çıkarıyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "Yarın yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız" dedi.

Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim’de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı. Facianın ardından bölgedeki zemin ve yapı güvenliği araştırmaları sürerken, 3 gün sonra Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlama meydana gelmişti. Olayın ardından tedbir amacıyla toplamda 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim güvenlik önlemleri kapsamında boşaltılmıştı.

Yerin metrelerce altı görüntüleniyor

Uzman ekipler, yıkılan binanın bulunduğu bölgede "sismik yansıma" yöntemiyle yerin metrelerce altını inceliyor. Özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgalar ölçülerek zemindeki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri belirleniyor. Bununla birlikte "Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT)" sistemiyle yere belirli aralıklarla kablolar serilerek elektrik akımı veriliyor. Bu yöntem sayesinde zeminin yapısı, tabaka farklılıkları ve muhtemel boşluklar santim santim görüntüleniyor. Elde edilen verilerle bölgenin zemin haritası çıkarılacak. Sadece zemin değil, çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları sayesinde muhtemel hareketlenmeler ve yapısal sapmalar gözleniyor. 135 derece açıyla çalışan sistem, tüm binaları tarayarak en küçük hareketliliği dahi tespit edip raporluyor. Sahada 27 kamu kurum ve kuruluşundan toplam 427 personel ve 120 araç çalışma yapıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü haritaları inceliyor. Böylece birçok parametre ve teknik veri bir araya getirilip, sağlıklı bir rapor hazırlanacak. Binalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla milimetrik veriler toplanarak, riskler raporlanıyor.

"Çalışmalar ilk dakikalardan itibaren 24 saat esasına göre devam etmekte"

Olayın ardından 24 saat esasına göre ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "29 Ekim günü meydana gelen göçük olayında şu anda olduğu gibi alanda tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Bir yandan adli süreç devam ediyor. Bilirkişi heyeti başsavcılarımızın koordinesinde çalışıyor. Diğer taraftan da AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde çalışmalar ilk günden itibaren, ilk dakikalardan itibaren 24 saat esasına göre devam etmekte. Hem İçişleri Bakanlığımız hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın takibiyle devam eden çalışmalara üniversiteler ve TÜBİTAK destek verdiler. Bir adeta bilim kurulu oluşturmuş şekilde hocalarımız, teknik elemanlarımızla beraber, Yapı İşleri Genel Müdürü ve Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürümüzle beraber hem olayın oluş şekliyle ilgili bir kanaate varmaya çalışıyorlar hem de daha sonrasında özellikle tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın ve onların evlerinin durumu ile ilgili bir harita belirlemek üzere çalışıyorlar" dedi.

"Yarın yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız"

Çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Vali Aktaş, "Bugün itibarıyla sona gelmiş bulunuyoruz. Enkaz kısmında da son kısım da kaldırılıyor. Adli inceleme ile paralel giderek tamamen kalktıktan sonra, bir de son bir inceleme yapıldıktan sonra çok büyük bir ihtimalle yarın yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız. Bunu hem kamuoyuyla hem de tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızla, onların evleri ve iş yerleriyle ilgili bundan sonraki süreçte varacağımız kararı, kendileriyle beraber alacağımız kararı paylaşarak, yapacağımız çalışmalara bir yol çizeceğiz" diye konuştu.

"Atılacak adımlar titizlikle değerlendiriliyor"

Vali Aktaş, "Tüm imkanlarla her türlü son teknoloji cihazlarla ve alanında en yetkin bilim adamlarıyla hem olayın sebebi hem de sonraki atılacak adımlar titizlikle değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik alınan tedbirler tekrar tekrar gözden geçiriliyor. Yarın dediğim gibi umarım bu noktada bir yol haritasını açıklayacağız" dedi.