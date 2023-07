Kocaeli Valisi Yavuz: '2023 yılının proje bedelleri toplamı 61 milyar 783 milyon TL'dir'

TAKİP ET

Kent genelinde yapılan yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "2023 yılının proje bedelleri toplamı 61 milyar 783 milyon TL’dir. 2023 yılı ödenek toplamı ise 22 milyar 717 milyon TL’dir" dedi.

Kocaeli Valiliği 2023 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Vali Yavuz, kent genelinde yapılan yatırım çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Kandıra Yolu ve Çuhane Fabrikası hakkında da açıklamalarda bulundu. Yatırımcı kurul ve kuruluşlar tarafından il yatırım takip sistemine girilen verileri paylaşan Vali Yavuz, "2023 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 605 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Dönem sonu itibariyle 91 proje tamamlanmıştır. Devam eden proje sayısı 394, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 70, henüz başlanamayan proje sayısı 44, tasfiye edilen proje sayısı ise 6’dır. 2023 yılının proje bedelleri toplamı 61 milyar 783 milyon TL’dir. 2023 yılı ödenek toplamı ise 22 milyar 717 milyon TL’dir. Dönem sonuna kadar bu ödeneklerin yapılan harcama miktarı ise 5 milyar 490 milyon TL olup yılın ödeneğine göre nakli gerçekleşme oranı ise yüzde 24’tür. 2023 yılı yatırım ödeneklerinin sektörlere göre oransal dağılımı ise şöyledir. Ulaştırma sektörü yüzde 55.5, diğer kamu hizmetleri sektörü yüzde 23.9, eğitim sektörü yüzde 9.1, enerji sektörü yüzde 6.2, sağlık sektörü yüzde 3.3, diğer sektörler ise yüzde 2’lik paya sahiptir" diye konuştu.

"Yeni hizmet ve yatırımlara odaklanmış bulunuyoruz"

Orman yangınlarına karşı çalışmaların gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Vali Yavuz, "2024 yılı yatırım programları için şimdiden yatırım tekliflerine ilişkin çalışmalara başlanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sizden rica ediyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi ayrılan ödeneğin zamanında harcanması ve hizmete dönüştürülmesi sizlerden en önemli beklentilerdendir. Kaldı ki yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin her daim üstüne çıktığımızda yine yatırımcı kuruluşların malumudur. Bu nedenle özellikle yüzde 24 nakdi gerçekleşme rakamının önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha da yükseltilmesini sizlerden istiyoruz. Yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirirken her zaman şeffaf ve tasarruf ilkelerine uyarak, zamanında hizmet ve yatırımların hizmete alınması en büyük önceliğimizdir. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve bakanların belli olmasından sonra süratli bir şekilde yeni hizmet ve yatırımlara odaklanmış bulunuyoruz. Bu yılı özellikle yatırım ve hizmetlerin en iyi şekilde gerçekleştiği bir yıl olması dilek ve temennilerimizi ve bu konudaki gayret ve çabalarımızı ortaya koymak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı olan Türkiye yüzyılını taçlandırmak ve aziz milletimizi ve devletimizi laik olduğu yere getirmek için hep beraber azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet ve yatırımların yerine getirilmesinde büyük çaba sarf eden siz yatırımcı kuruluşlara ve çalışma arkadaşlarıma, ayrıca şehrimize her daim ilgi ve desteğini gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, tüm bakanlarımıza, kurum ve kuruluşların üst yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarihini unutan milletler asimile olur"

Bayram tatilinde 250 bin aracın Kandıra’ya ulaştığını söyleyen Vali Yavuz, çalışmaların hızlandırılmasına yardımcı olacağını söyledi. Çuhane Fabrikası hakkında daha önce çalışma yapılması talimatı veren Vali Yavuz, "Tarihini unutan milletler asimile olur. Bugün gençlerimizin tutunacak dal aramasının sebebi geçmişimizin sürekli kötülenmesidir. Siz geçmişinizi sürekli kötülerseniz bu gençlik efendiler aramaya başlar. Oysa biz dünyanın en son evrensel imparatorluğunu kurmuş, 600 sene yaşatmış kutlu medeniyetin evlatlarıyız. Bu açıdan bizim dünle bağlantımızı muhafaza etmemiz önemlidir. Bu sebeple Kervansaray, Çuhane Fabrikası ve elektrik santralini yaşatacağız. Bunun formülünü bilmem ama teknik olarak bakılacak. Netice görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ay yıldızlı al bayrağımıza göz diken gözleri çıkarmaya, uzanan elleri kırmaya dün olduğu gibi bugün de kararlıyız"

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaşması sebebiyle konu hakkında konuşan Vali Yavuz, "Bütün yapıların aziz milletimize ve devletimize zarar verdiğini unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Bizim sadece önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti ve aziz Türk milletidir. Başka hiçbir önceliğimiz söz konusu olamaz. Bu millet devletsizliğin geçmişte ne kadar büyük acılar yaşattığını, nelere mal olduğunu tarih boyunca yaşamış ve öğrenmiştir. Bu toprakları vatan yapmak için aziz şehitlerimiz canlarından vazgeçmiş ve adeta şahadete gül bahçesine girercesine koşmuştur. Tüm İslam ve Türk milleti yatağında değil de cenk meydanında cihat ederek şehit olmayı hep dilemiş ve dua etmişlerdir. Böylesine kutlu bir inancın ve medeniyetin evlatları olarak vatanımızı korumaya, ay yıldızlı al bayrağımıza göz diken gözleri çıkarmaya, uzanan elleri kırmaya dün olduğu gibi bugünde kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri, çalışma arkadaşlarınızı 15 Temmuz akşamı Sekapark’ta düzenleyeceğimiz demokrasi ve milli birlik günü olarak da andığımız, kutladığımız 15 Temmuz gecesi programına davet ediyorum" dedi.

"15 Temmuz küresel güçlerin Türkiye’yi işgal planıdır"

Konuşmasını sürdüren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Ben 15 Temmuz’u hiçbir zaman darbe girişimi olarak nitelendirmedim, bugün de nitelendirmiyorum. 15 Temmuz küresel güçlerin Türkiye’yi işgal planıdır. Bu millet kutlu bir millettir. Seçilmiş ve bir görev edinmiş bir millettir. O görevi bin yıldır hakkıyla yerine getirmek için canından vazgeçmiştir. Bazen tam başaramamıştır. Bizim işimiz başarmak değildir. Her zaman sonuç alamazsınız. Önemli olan o uğurda mücadele etmektir. Küresel çete 15 Temmuzda aziz milletimizin bu kutlu yürüyüşünü ve İslam dünyasında neredeyse tek bağımsız diyebileceğimiz devleti hedef almıştır. Mandalaştıramadıklarını mandalaştırma girişimine girmişlerdir. FETÖ’cülerin nasıl güney sınırlarını boşalttıklarını, bunu boşa boşaltmadıklarını aklı olan herkes bilir. Bu devlette az çok görev yapmış biri güney sınırlarının askeri birliklerinin niye çekildiğini sorgularsa çok şeye erişirsiniz. O yüzden nasıl DEAŞ’ı kurup PKK/YPG’yi kurtarıcı olarak yaptılarsa bu planın başka parçalarının Türkiye’ye ilişkin olmadığını hiç kimse söyleyemez. Ama herkes bilsin ki topu da gelse biz yine galip geleceğiz. Çünkü bizim hukukumuzda, medeniyetimizde güçlüler değil haklılar kazanır. Allah kimi galip kılmak isterse o galip gelir. Biz bu iman ve ihlasla yolumuza devam edelim ama çok çalışalım. Bir an bile hedefimizden sapmayalım. İnanıyorum ki bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Bu sadece bizi için değil mazlumların ve mağdurların yüzyılı olacak" diye konuştu.

Toplantıya il müdürleri, kaymakamlar ve belediye temsilcileri katıldı.