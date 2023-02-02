Kocaeli Valisi Yavuz'dan sokak köpekleri açıklaması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sokak hayvanlarını korumaya çalıştıklarını belirterek "Köpekler çeteleşiyor, grup halinde vahşileşiyor ve saldırganlaşıyor. Yapacağımız şey birincisi kısırlaştırma ikincisi de hayvanseverler ile bir uzlaşma noktası bulmamız lazım. Bu istismar ediliyor çünkü. Sanki biz köpekleri öldürmeye çalışıyormuşuz gibi davranılıyor. Hayır, biz öldürmeye çalışmıyoruz. Tam aksine biz, canlıya cansıza merhamet eden bir milletin mensubuyuz" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Karaabdülbaki, Kurtdere, Hasancıklar ve Ortaburun köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Yavuz, talepleri yerinde dinleyerek notlar aldı, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimatlar verdi. Karaabdülbaki köyünde yaşayan bir vatandaşın sokak köpekleriyle ilgili şikayetini duyan Vali Yavuz, "Köpekler çeteleşiyor, grup halinde vahşileşiyor ve saldırganlaşıyor. Yapacağımız şey birincisi kısırlaştırma, ikincisi de hayvanseverler ile bir uzlaşma noktası bulmamız lazım. Bu istismar ediliyor çünkü. Sanki biz köpekleri öldürmeye çalışıyormuşuz gibi davranılıyor. Hayır, biz öldürmeye çalışmıyoruz. Tam aksine biz, canlıya cansıza merhamet eden bir milletin mensubuyuz. Onları da korumak istiyoruz. Bu haliyle hayvanlara da eziyet oluyor. Aç kalıyor hayvanlar. Bakın dünyanın hiçbir yerinde ’sokak köpeği’ diye bir kavram yok, sadece bizde var. Ben İngiltere’de eğitim gördüm. İngiltere’de sahipsiz gezen köpek görmedim. Böyle 10 tane, 20 tane sürü halinde giden köpek yok. Bu sağlıklı bir durum değil. Bunu önce anlatmamız lazım. Bunun önüne geçilmesi için önce kısırlaştırma gerekiyor. Bunun üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

Vali Yavuz, ziyaretleri sırasında kadınlara ve çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Vali Seddar Yavuz’a İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ve Valilikte görevli birim müdürleri de eşlik etti.