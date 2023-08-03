Kocaeli ve çevre illerden yakalanan 29 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerden yakalanan 29 düzensiz göçmen, yapılan işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.

Kocaeli ve çevre illerden yakalanan 29 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Kocaeli ve çevre illerden yakalanan 29 düzensiz göçmen, yapılan işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.

Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde 29 kişi yakalandı. Yakalanan 29 düzensiz göçmen Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edildi.