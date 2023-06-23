Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kocaeli ve İstanbul’da FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 20 Haziran’da Kocaeli ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda haklarında ByLock tespitleri ve sabit hatlardan aranma kayıtları bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.