Kocaeli'ye 20 yeni futbol sahası

Kocaeli’de kent genelinde yapılacak 20 yeni futbol sahasının ihalesi toplu gerçekleştirildi. İhalede 8 firma teklif verirken, teklifler değerlendirilmek üzere incelemeye alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente yapılacak 20 yeni futbol sahası için ihale düzenlendi. Elektronik ihaleye 8 firma teklif verirken, bu tekliflerin en düşüğü 33 milyon 14 bin 330 TL oldu. Tekliflerin komisyon tarafından incelenip sonra değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

İhaleyi kazanan yüklenici firma, planlanan 27x42 metre boyutlarında 20 sentetik çim halı saha için, etrafı 40x40x3 galvaniz kafes tel aydınlatma sistemleri kale direkleri ve filelerin yapımını üstlenecek. Çalışmalar sözleşmelerin imzasından 10 gün sonra yer teslimi yapılarak başlanacak. Spor tesisi, yer tesliminden sonra yaklaşık 730 günde tamamlanacak.