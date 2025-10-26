Kocaeli'ye 5 milyar lira bütçeli yeni yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Fuar Merkezi’nin Türkiye’ye örnek proje olacağını belirtti. Başkan Büyükakın, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tamamlandığında gerçekten örnek projelerden bir tanesi ortaya çıkmış olacak. İnşallah örnek alarak, benzerlerini Türkiye’nin diğer illerinde de yaparlar" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cengiz Topel Havalimanı’nın yanındaki 320 dönümlük alanda hayata geçirilecek yeni fuar merkezi için altyapı ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Genel Sekreter Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ekiplerden bilgi aldı.

"Sadece fuar merkezi değil, yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz"

Büyükakın, yaptığı açıklamada, projenin sadece fuar alanı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Burada fuarlar, kongreler yapılacak. Ve bununla beraber, aslında yeni bir şehir tasarımı ortaya çıkmış olacak. Sadece fuar merkezi değil, yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz" dedi.

"Geleneksel şehir merkezinde sıkışmış bir alandı"

Eski fuar alanının şehir merkezinde sıkıştığını ve yeni ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Büyükakın, şunları kaydetti:

"Eski şehir merkezinde sıkışmış olan alanları şehrin dışında ve yeni ihtiyaçları karşılayacak yapılarla buluşturmanız gerekir. Bir yandan hava ulaşımının diğer yandan şehirler arası ulaşımın ortak noktasında buluşabilecek bir alan gerekiyordu. Önceki fuar alanı, geleneksel şehir merkezinde sıkışmış bir alandı. Onu dışarıya taşımak, bir anlamda etkinlikler döneminde oluşacak trafiği de şehrin dışına taşımak anlamına gelecekti."

Hedef 2026 Kitap Fuarı

Proje hakkında teknik bilgiler de veren Başkan Büyükakın, ilk etapta her biri 10 bin metrekare büyüklüğünde 3 hol inşa edileceğini, ön tarafta ise kongre merkezi ve konferans salonlarının yer alacağını bildirdi. Aşamalı bir inşaat süreci izleneceğini aktaran Büyükakın, "Önce iki holün tamamlanması ve iklim şartları elverişli olursa, bunların 2026’daki Kitap Fuarı’na yetiştirilmesi planlanıyor. Daha sonraki süreçte de diğer holün ilavesi ve diğer yapıların eklenmesi işleri yapılacak. Uzun vadede Fuar Merkezi toplam 6 hole çıkacak ve onlarla birlikte otelin ve merkezin ticari ve parklanma ihtiyaçlarını karşılayacak diğer yapılar da bu alana ilave edilmiş olacak" diye konuştu.

"Yaklaşık 5 milyar tutarında bir ihale olacak"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin alandaki tesviye çalışmalarını 25 gündür sürdürdüğünü belirten Büyükakın, hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 40 günlük daha iş kaldığını ifade etti. Bu işlerin belediyenin kendi kaynaklarıyla yapılmasının maliyeti düşürdüğünü vurgulayan Büyükakın, şöyle devam etti:

"Sonrasında da 3 hol ve öndeki yapının bir kısmı için ihaleye çıkılacak. Bu, yaklaşık olarak 5 milyar tutarında bir ihale olacak. İnşallah 1-1.5 yıl gibi bir zaman diliminde 2 holü tamamlamayı, diğer 1 yıllık sürede de 3. holü ve önündeki kongre merkezi ile konferans salonlarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu arada da ihale hazırlıkları tamamlanacak ve hızlı bir şekilde inşaata başlanacak."

Büyükakın, merkezin yerinin havalimanı ve metro hattına yakınlığıyla stratejik bir öneme sahip olduğunu, ilerleyen süreçte bölgeye otel ve outlet tarzı bir alışveriş merkezinin de yapılacağını belirtti. Projenin kentteki odalar ve sanayicilerle istişare edilerek hazırlandığını aktaran Büyükakın, "Tamamlandığında gerçekten örnek projelerden bir tanesi ortaya çıkmış olacak. İnşallah örnek alarak, benzerlerini Türkiye’nin diğer illerinde de yaparlar" ifadelerini kullandı.