Kocaeli'ye devasa tenis kompleksi

Kocaeli’de tenis sporunun yayılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için 16 bin 813 metrekare alana devasa kompleks yapılacak.

Spor yapmaya elverişli mekanları oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tenis Spor Tesisi yapma çalışmalarını başlattı. Yapılacak tenis kortları için ihale düzenlendi. Büyükşehir ana hizmet binası salonunda elektronik yöntemle yapılan ihaleye 5 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 48 milyon 102 bin 839 TL olurken en yüksek teklif 61 milyon 215 bin TL oldu. Teklifler komisyon tarafından değerlendirilerek karar bağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak tenis spor tesisi şehrin dinamiğini arttıracak. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen tesisin 16 bin 813 metrekare alana yapılması planlandı. Projede sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 256 metrekare ve tek katlı olacak. Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 saha bulunacak. Çalışmalar sözleşmelerin imzasından 10 gün sonra yer teslimi yapılarak başlanacak. Spor tesisi yer tesliminden sonra yaklaşık 150 günde tamamlanacak.