Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kocaeli’nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe’nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe’de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman