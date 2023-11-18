Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü
Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
Kocaeli’nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe’nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
İstanbul’a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe’de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.