Kocaeli'yi fırtına vurdu: Sahilde dev dalgalar oluştu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle sahilde dev dalgalar oluştu.

Kocaeli'yi fırtına vurdu: Sahilde dev dalgalar oluştu
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle sahilde dev dalgalar oluştu.

Kocaeli’de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak ve fırtına sebebiyle Kandıra’da tarım arazileri sular altında kalırken, derelerin taşması neticesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kandıra Kefken’deki sahilde de fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman