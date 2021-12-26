1 yılda 1090 kişiye hasta refakatçi eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hasta refakatçi eğitiminden 2021 yılında 1090 kişi yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için 2020 yılında yeni bir hizmet başlattı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ verildi. Teorik ve uygulamalı olarak 2 etapta verilen eğitimler 3 Haziran 2020 tarihi itibariyle başladı.

Eğitimlerde yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yatağa bağımlı hasta bakımı uygulamalı olarak refakatçilere gösterildi. 2021 yılında verilen eğitimlerden 1090 kişi faydalandı.