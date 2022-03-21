14 farklı ülkeden genç plancı ve mimar Kocaeli’de buluştu

Uluslararası Fuar Merkezi ve İzmit Körfezi’nin doğu kıyıları için dünyadan 16’sı yabancı, 9’u Türk olmak üzere 25 genç şehir plancısı Kocaeli’de bir araya geldi.

Bugüne kadar birçok farklı şehirde düzenlenen Isocarp Genç Planlama Profesyonelleri (YPP) Programı, Türkiye’de ilk kez Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Programın Kocaeli’de gerçekleştirilebilmesi için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği arasında protokol imzalandı.

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde İzmit Körfezi Sulak Alanı yanında bulunan Uluslararası Fuar Merkezi’nin, mevcut yerinin değerlendirilmesi için bir çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en verimli şekilde değerlendirilmesi için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) ile ortak çalışma kararı aldı. Kocaeli’den ve dünyanın birçok noktasından genç şehir plancısı ve mimarlar, bu alanla ilgili oluşturacakları 5 farklı fikir projesini hazırlamak için Kocaeli’ye geliyor. 14 farklı ülkeden 16’sı yabancı, 9’u Türk genç profesyonel şehir plancısı ve mimar belirlenerek bu çalışmaya dahil edildi.

Kartepe Zirvesi’nde duyurulacak

Heyetteki mimarlar ile Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda 6 gün boyunca incelemeler ve toplantılar yapılacak. Sonrasında bu alana yönelik farklı proje fikirleri oluşturulup, taslak çizimler hazırlanacak. Projenin detayları 24-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek Kartepe Zirvesi’nde kamuoyu ile paylaşılacak.