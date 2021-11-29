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20 yeni otobüs seferlere başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 90-160 yolcu kapasiteli 20 yeni otobüsü seferlerine başladı.

20 yeni otobüs seferlere başladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 90-160 yolcu kapasiteli 20 yeni otobüsü seferlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların güvenli yolculuk yapması için aldığı 210 yeni otobüsten 20 tanesi seferlerine başladı. 90 ve 160 yolcu alabilecek kapasitede olan otobüslerin, doğalgazlı (CNG) olması dolayısıyla çevreye zarar vermediği bildirildi. Sefere başlayacak ilk 20 otobüs, duraklarda engelli rampası ve süspansiyon sisteminin alçalabilmesi ile engelli yolculara büyük kolaylık sağlayacak.

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