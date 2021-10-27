29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Duman konseri ile taçlanacak

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmitliler için Duman konseri düzenleyecek.

İzmit Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü İzmitlilerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Birbirinden çeşitli etkinliklerin yer aldığı kutlama programları, ünlü rock müzik grubu Duman konseriyle taçlanacak. Duman, en sevilen şarkılarını 29 Ekim Cuma akşamı Fuar içi Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’da İzmitlilerle birlikte söyleyecek. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da 16.00 - 18.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Bando Dinletisi, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Performansı yer alacak. Programın devamında Koro Şefi Eğitmen ve Müzisyen Ersan Çelik eşliğinde Sanat Akademisi Müzik Bölümü Kursiyerlerinin Cumhuriyet Temalı Çocuk Korosu sahne alacak. Koronun ardından sahneye çıkacak olan Grup Makedonska, mini konseri ile vatandaşların karşısına çıkacak.

28 Ekim Perşembe günü konser ve dinletilerin ardından Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da 18.00 - 19.30 saatleri arasında Doç. Dr. Esma Torun Çelik ile Milli Mücadele Dönemi İzmit ve Atatürk konulu söyleşi gerçekleşecek. Söyleşide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmit ziyaretleri ve Kurtuluş Savaşı döneminde İzmit ahvali hakkında konuşulacak. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde çocukları spora teşvik etmek amacıyla 28 Ekim Perşembe günü İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda 9-10 yaş grubunu teşvik amaçlı yüzme yarışları düzenlenecek. Ayrıca 29 Ekim Cuma günü Armada Kent Sitesi Tenis Kortlarında çocuklar için 8-9-10 yaş teşvik tenis turnuvası yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda etkinlikler Dünyanın en zengin Atatürk müzesi olan Atatürk Evi Müzesi’nde başlayacak. Saat 12.00’de Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Yüksek Mimar ve Tarihçi yazar Eriş Ülger ‘Cumhuriyet’ söyleşisi gerçekleştirecek. Cumhuriyetin ve Cumhuriyete giden sürecin konuşulacağı söyleşide Ülger’in annesi ilk savaş pilotumuz Sabiha Gökçen anlatılacak.

29 Ekim Cuma günü saat 18.30’da İzmit Belediyesi önünde İzmit Belediye Bando performansı ve ardından Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek performansı gerçekleşecek. Saat 19.00’da belediye önünden başlayacak olan Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü ile yüzlerce vatandaş ellerinde meşalelerle Fuar Alanı’na yürüyecek. Saat 18.45’da Fuar için Güneş Sahnesi’nin ilk sahibi Sahne İzmit olacak.