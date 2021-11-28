3 Aralık’ta "Sevgili Yönetmenim" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Marmara Spina Bifida Derneği Hiperaktif Tiyatro oyuncuları tarafından "Sevgili Yönetmenim" isimli oyun SDKM’de ücretsiz olarak sahne alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Marmara Spida Bifida Derneği’nin işbirliği çerçevesinde tiyatro oyunu gösterilecek. SDKM’de ücretsiz olarak sergilenecek olan oyunda 3’ü engelli toplam 16 oyuncu ve iki reji görevlisinden oluşan 18 kişilik ekip komedi tiyatro oyunu sahneleyecek.

Hasan Yasal’ın kaleme alıp yönettiği "Sevgili Yönetmenim" adlı iki perdelik tiyatro oyunu, 30 Kasım Salı günü, 19.30 - 21.30 saatleri arasında SDKM’de gösterilecek.