4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına katılım için son 2 hafta

"Turizm Şehri Kocaeli" temalı ve ödüllü 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına katılım için kısa bir süre kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf sanatı aracılığıyla 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek Kocaeli’nin tanınmasını sağlamak amacıyla 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Bu sene 10. kez düzenlenen yarışma için son başvuru tarihi ise 17 Kasım Çarşamba olarak belirlendi.

Ulusal yarışmada mavi bayraklı plajları, doğa turizmi parkurları, kültürel zenginlikleri, geçmişten günümüze gelen tarihi, festivalleri, fuarları, zengin biyo çeşitliliğiyle dört mevsim turizm şehri olan Kocaeli’nin turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor. Yarışmaya katılacak fotoğraf severler, "Kocaeli’de Doğa ve Macera", "Kocaeli’de Kültürel Zenginlik" "Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar" ve "Kocaeli’de Yaban Hayat" olmak üzere 4 kategoride yarışacak.

Her kategoride birinci 5.000 TL, ikinci 3.000 TL, üçüncü 2.000 TL para ödülü kazanacak. Yine her kategoride 2 mansiyon ödül bedeli de 1.000’er TL olarak belirlendi.