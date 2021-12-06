banner4556

60 Evler’e yeni ve modern yaya üst geçidi

banner4336

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Derince 60 Evler mevkiindeki eski yaya üst geçidini kaldırarak yerine asansörlü modern bir yaya üst geçidi inşa edecek.

60 Evler’e yeni ve modern yaya üst geçidi
banner3909
banner4558

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Derince 60 Evler mevkiindeki eski yaya üst geçidini kaldırarak yerine asansörlü modern bir yaya üst geçidi inşa edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullanım ömrünü tamamlayan 60 evler yaya üst geçidinin kaldırılarak, yerine asansörlü ve modern bir yaya üst geçidi yapılacağını belirtmişti. D-100 Karayolu’nun 60 Evler mevkiinde bulunan yaya üst geçidi kaldırılarak, yerine 62 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte, 5,5 metre yüksekliğe sahip 2 adet asansörü bulunan çelik yaya üst geçidi yapılması için çalışmalara başlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kiraya verdiği aracı il il gezip arıyordu araç...
Kiraya verdiği aracı il il gezip arıyordu araç...
  1. HABERDE İNSAN

banner4390

banner4321

banner3841