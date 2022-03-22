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Acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerini unutmadılar

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Kocaeli’nin Darıca ilçesi Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü personelle birlikte kutlandı.

Acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerini unutmadılar
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Kocaeli’nin Darıca ilçesi Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü personelle birlikte kutlandı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önemli gün ve haftalar unutulmayarak personellerle birlikte kutlanıyor. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayıyla hastanede görevli teknisyen ve teknikerlerle bir araya gelerek anlamlı bir organizasyon düzenlendi. Düzenlenen organizasyonda Hastene Başhekimi Mustafa Güneş, personellerle birlikte pasta kesti. Yapılan etkinliğe Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Destek ve Kalite Müdürlüğü de katılım sağladı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Başhekim Güneş, “Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle ani hastalanan insanlara ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları olan Acil Tıp Tekniker, Teknisyenlerimiz (ATT), ambulanslarda hastanın güvenli ve sağlıklı şekilde hastaneye ulaştırılmasında önemli bir görev üstleniyor. Bu önemli ve hayati görevi üstelen değerli çalışma arkadaşlarımın günlerini kutlar görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Görevli acil tıp teknisyen ve teknikerleri böylesi bir günde hatırlandıkları ve böyle anlamlı bir organizasyon düzenledikleri için hastane yönetimine teşekkürlerini iletti.

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