Ağadere’de çalışmalar devam ediyor

Ağadere Caddesi’nde yeni yılın ilk gününde başlayan altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Kademe kademe yürütülen çalışmalar, esnafı da vatandaşı da en az etkileyecek şekilde yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez’in en işlek caddelerinden biri konumundaki Ağadere Caddesi’nde başlatılan altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Yeni yılın ilk günü başlatılan çalışmalar kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenirken, ev ve işyerleri için bağlantılar da yenileniyor. 90 günde bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında; esnafın ve vatandaşında en az şekilde etkilenmesi için çalışmalar kademe kademe ilerletiliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bölgede çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanması için çaba sarf edildiğini belirterek, "Altyapı sonrasında hızlıca üstyapıyı da yenileneceğiz ve Ağadere Caddesi’ni çok güzel görünüme kavuşturacağız" dedi.