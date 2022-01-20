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Aile eğitim semineri düzenlendi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ailem Kocaeli" projesi kapsamında ailelerin bilinçlenmesi ve toplumun güçlenmesi için eğitim programı düzenledi.

Aile eğitim semineri düzenlendi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ailem Kocaeli" projesi kapsamında ailelerin bilinçlenmesi ve toplumun güçlenmesi için eğitim programı düzenledi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ailem Kocaeli projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile 4 hafta süren Aile Eğitim Programlarını (AEP), Gebze Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde ve Gebze, İzmit, Karamürsel’de bulunan Anne Şehir tesisleri eğitim salonlarında katılımcılarla gerçekleştirdi. Program kapsamında ailelerin; eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, aile içi süreçlerini işlevselleştirilerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları konusunda bilinçlendirilme sağlandı.

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