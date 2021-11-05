Ankara Devlet Tiyatrosu SDKM’ye geliyor

Ankara Devlet Tiyatrosu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) "Bizim Yunus" oyunu ile tiyatro severlerin karşısında olacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu SDKM’ye geliyor
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Ankara Devlet Tiyatrosu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) "Bizim Yunus" oyunu ile tiyatro severlerin karşısında olacak.

Bizim Yunus’un SDKM’deki ilk gösterimi, 12 Kasım Cuma akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek. İlk gösterim tarihi 12 Kasım’da oyun saat 20.30’da, 13 ve 14 Kasım’da ise saat 20.00’de başlayacak. Online satışı bulunmayan oyunun biletlerini tiyatro severler, SDKM’nin gişelerinden alabilir. Alpay Ulusoy’un sahnede yer aldığı tek perdelik oyunun yazarı Sönmez Atasoy, rejisörlüğünü ise Mustafa Kurt üstleniyor.

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