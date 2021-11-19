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Antrenman ve kamp bir arada

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Geçtiğimiz günlerde törenle açılan Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova bölgesinin en büyük spor kompleksi GEBZESEM, salonlarında Kağıtsporlu güreşçileri ağırlıyor.

Antrenman ve kamp bir arada
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Geçtiğimiz günlerde törenle açılan Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova bölgesinin en büyük spor kompleksi GEBZESEM, salonlarında Kağıtsporlu güreşçileri ağırlıyor.

Kağıtspor; alt yapı gruplarını 8-18 Kasım tarihleri arasında GEBZESEM salonlarında sıkı bir antrenman maratonuna tabi tuttu. Kağıtspor’un güreşçilerinin tecrübelerini alt yapı sporcularına aktardığı kamp verimli geçti. Gündüz yaptıkları yorucu antrenmanların yorgunluğunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan Darıca Hüma Hatun Gençlik Kampında atan güreşçiler, kamp boyunca eğitici ve öğretici eğitimlere de tabi tutuldu.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un güreş geçmişi de bulunan kulüp başkanı Dr. Ali Yeşildal, Gebze’deki çalışmaları yerinde incelemek üzere kampa ziyarette bulundu. Sporcular ile tecrübelerini de paylaşan Yeşildal, güreşçilere başarılar diledi.

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