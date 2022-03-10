Araç parkını genişleten A Takımı, karla mücadeleye destek veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan A Takımı envanterine son olarak dahil edilen hizmet araçlarıyla kar yağışına karşı mücadeleye destek veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan A Takımı; alanında uzman personeli, tam donanımlı araç, gereç ve iş makineleriyle kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılıyor. Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla araç parkını genişletmeye devam eden A Takımı, son olarak envanterine dahil ettiği 1 ATK, 1 silindir ve 1 kar küreme ve tuzlama aracıyla birlikte araç sayısını 38’ye yükseltti. Kırsalda yol açma ve tarımsal alanlarda hizmet veren 2 traktöre kar küreme bıçağı takıldı. Araçlar, kenti etkisi altına alması beklenen karla mücadeleye kentin belli noktalarında destek veriyor.