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Arızlı Cami’nin minaresini büyükşehir onaracak

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Lodos ve sağanak yağış nedeniyle yan yatan İzmit Arızlı Merkez Cami’nin minaresi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince vinç yardımıyla kaldırıldı.

Arızlı Cami’nin minaresini büyükşehir onaracak
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Lodos ve sağanak yağış nedeniyle yan yatan İzmit Arızlı Merkez Cami’nin minaresi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince vinç yardımıyla kaldırıldı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan A Takımı ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde lodos nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek, çalışmalarını sürdürdü. Kuvvetli rüzgar sebebiyle İzmit Arızlı Mahallesi Merkez Cami’nin minaresinin yan yatması üzerine olay yerine giden A Takımı ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan minareye de müdahale etti. Çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştıran ekipler, minarenin devrilerek evlere ve vatandaşlara zarar vermesini önledi. Ekipler, daha sonra çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, minareyi vinç yardımıyla kaldırarak tıra yerleştirdi. Hasar gören çelik konstrüksiyon minare bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, yerine monte edilecek.

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