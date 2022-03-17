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Aşık Veysel türkülerle anılacak

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Halk ozanı Aşık Veysel, vefat yıldönümünde sanatçı Onur Şan’ın seslendireceği türkülerle Kocaeli’de anılacak.

Aşık Veysel türkülerle anılacak
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Halk ozanı Aşık Veysel, vefat yıldönümünde sanatçı Onur Şan’ın seslendireceği türkülerle Kocaeli’de anılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu vefatının 49. yıldönümünde düzenleyeceği programla anacak. Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek programda sanatçı Onur Şan, Aşık Veysel’in en güzel türkülerini seslendirecek.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek "Aşık Veysel’i Anma Programı", 19 Mart Cumartesi akşamı saat 19.30’da başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından sanatçı Onur Şan, Aşık Veysel türküleri seslendirecek. Anma programı ve konsere tüm Kocaelililer ücretsiz katılabilecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuayesinde Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi açacak.

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