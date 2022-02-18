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Asırlık çınarların yerine yenileri dikiliyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çürümüş ve zarar görmüş çınar ağaçlarının yerine yenilerini dikiyor.

Asırlık çınarların yerine yenileri dikiliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çürümüş ve zarar görmüş çınar ağaçlarının yerine yenilerini dikiyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’e yönelik projelerinden biri olan Yeni Yürüyüş Yolu, büyük ölçüde şekillendi. Büyükşehire bağlı ekiplerin son dokunuşlarını yaptığı Yeni Yürüyüş Yolu’na, şehrin simgesi haline gelen asırlık çınarlar dikiliyor. Yeni Yürüyüş Yolu’nda zaman içerisinde çürüme, kuruma gibi sebeplerden dolayı çınar ağaçları zarar görmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; devrilen, kuruyan ve çürüme neticesinde kaldırılan ağaçların bulunduğu yerlere yeni çınar ağaçları dikiyor.

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