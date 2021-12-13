Atık yağ getiren hediyesini alacak

Darıca Belediyesi, çevreyi korumak ve toplumda çevre bilincini geliştirmek amacıyla Atık Yağ Toplama Kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 5 litre atık yağ toplayan vatandaşlara deterjan ve sürpriz hediyeler verilecek.

Darıca Belediyesi, Sıfır Atık Kampanyasına destek kapsamında mahalle muhtarlıklarına atık yağ toplama bidonları dağıttı. Darıca Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Sıfır Atık Müdürlüğü’nce yürütülen projede muhtarlıklara dağıtılan atık yağ toplama bidonları ile mahallelerde vatandaşların evlerinde biriktirdikleri atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında 5 litre atık yağ biriktirip muhtarlıklara teslim eden vatandaşlara deterjan ve sürpriz hediyeler verilecek. Proje ile evlerde oluşan bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülerek çevrenin kirlenmesinin önlenmesi sağlanarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Darıca’nın 14 mahallesinde bütün muhtarlıklara atık yağ toplama bidonları teslim edilirken, vatandaşlardan da evlerinde kullandıkları yağları lavaboya dökmemeleri ve çöpe atmamaları istendi.