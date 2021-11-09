Avluburun’da doğalgaz çalışmaları başladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Avluburun Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Uzun zamandır doğalgaz gelmesini bekleyen Avluburun Mahallesi sakinlerine Mustafa Kocaman, Ağustos ayında yapılan meclis toplantısında müjdeyi vermişti. Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde Avluburun Mahallesi’nde doğalgaz çalışmaları başladı. Avluburun Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kocaman, "Avluburun’a sözümüz vardı. 14 kilometreyi bulacak olan kazı çalışmalarını başlattık, mümkün olan en kısa zamanda hemşehrilerimizi doğalgaza kavuşturacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Süreç boyunca desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a gönülden teşekkür ediyorum" dedi.