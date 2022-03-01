banner4556

Bahri Yaman için Kuran’ı Kerim okundu

banner4664

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın vefat eden babası Bahri Yaman için Kuran’ı Kerim okundu.

Bahri Yaman için Kuran’ı Kerim okundu
banner4582

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın vefat eden babası Bahri Yaman için Kuran’ı Kerim okundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın 85 yaşında vefat eden babası Bahri Yaman için Dilovası Selahaddin Eyyubi Semt Konağı’nda Kuran’ı Kerim okundu. Programa çok sayıda siyasetçi ve Bahri Yaman’ın yakınları katıldı.

banner4336

Gelen misafirlere hitap eden Cemil Yaman, "Babam benim ilk hocamdı. Karıncayı bile incitmemiştir. Hiç bir canlıyı insanı incitmedi. Güzel yaşadı. Rabbim onu cennetine alsın. Rabbim onu ve tüm geçmişlerimizi peygamber efendimize komşu eylesin, lütfen haklarınızı helal edin. Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum" Dedi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘İzinsiz Bank’ davasında tosuncuktan savunma:...
‘İzinsiz Bank’ davasında tosuncuktan savunma:...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666