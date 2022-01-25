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Bal ormanında ağaç dikimi devam ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölcük Hisareyn’de arıların bal yapmasına uygun tipteki ıhlamur, akasya, fıstık çamı, sedir ve kestane gibi ağaçların dikimine devam ediyor.

Bal ormanında ağaç dikimi devam ediyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölcük Hisareyn’de arıların bal yapmasına uygun tipteki ıhlamur, akasya, fıstık çamı, sedir ve kestane gibi ağaçların dikimine devam ediyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hisareyn dolgu alanında bal ormanı oluşturmak için çalışmalarına başlatılmıştı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler daha önce toplamda 3.500 adet farklı tipte ağacın dikileceği alanda ıhlamur fidanlarını toprakla buluşturmuştu. Ekipler şimdi de karlı ve zorlu hava koşullarına rağmen akasya ağaç dikimi ile çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede arıların bal yapmasına olanak sağlayacak ormanlık bir alan oluşacak.

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