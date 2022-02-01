Balıkçılar sokak hayvanlarını besledi

Gebze ilçesinde faaliyet gösteren amatör olta balıkçıları, soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanları için mama dağıttı.

Son yılların en soğuk ve en karlı kış mevsiminin yaşandığı Gebze ilçesinde, kar yağan bazı bölgelerde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su hayatını Koruma Derneği (GESBADER) üyeleri de kilolarca mama ve yiyecek temin ederek, Denizli Göleti ve çevresindeki sokak hayvanlarına dağıttı. Sokak hayvanlarını zorlu şartlarda yalnız bırakmayacaklarını ve besleme çalışmalarının devam edeceğini belirten GESBADER Başkanı Hasan Güler, herkesin de aynı hassasiyette olması gerektiğini ve imkanı olanların sokak hayvanları için mama alarak doğaya bırakmaları gerektiğini söyledi.