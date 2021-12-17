Balyanoz Koyu, Darıca’ya değer katacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Parkında devam eden çalışmaları kısa süre içinde tamamlayacak.

Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakası’nın gözde eğlence merkezlerinden olacak Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bayramoğlu Sahil Parkı’nın hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkı içinde olan mescit, tuvalet ve deponun olacağı binanın inşası tamamlandı. Sahil parkına gelecek vatandaşların araçlarını park edeceği otoparkın asfalt serimi yapılarak, çizgileri çizildi. Yeşil alanda çimlendirme için tohum serpen büyükşehir ekipleri, çocuk oyun gruplarını kurdu. Sahilde kurulan iskelelerin ahşap zemin kaplamaları bitirildi. Korkuluk montajları tamamlandı.

Basketbol sahası, fıtness alanı ve tenis kortu

Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde yer alacak olan basketbol sahasının zemini tamamlanarak çevre çitleri çekildi. Ekipler yakın zamanda potaları koymaya hazırlanıyor. Parka gelen vatandaşlara daha fazla sosyalleşme ve spor yapma imkanı sunmak için çalışan büyükşehir, fitness alanının kurulumunu tamamladı. Yeni bir yaşam alanı oluşturulan Balyanoz Koyu’nda mescit, tenis kortu, kafeterya, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar inşa edilecek.