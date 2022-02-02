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Barış Manço, türkülerle anıldı

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23 yıl önce hayatını kaybeden Barış Manço, Kartepe Belediyesi’nin düzenlediği anma programında anıldı.

Barış Manço, türkülerle anıldı
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23 yıl önce hayatını kaybeden Barış Manço, Kartepe Belediyesi’nin düzenlediği anma programında anıldı.

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan Barış Manço ölüm yıl dönümünde Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkülerle Barış Manço" konseri ile anıldı. Programda konuşan Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, "Barış Manço Türk kültürünü ve geleneklerimizi, türkülerle çok güzel harmanlamıştır ki her eseri bizlere değerlerimizi hatırlatmış, toplumsal konulara ailenin önemine dikkat çekmiş ve düşündürmüştür. Gelenekten, geleceğe köprü kuran gerçek bir halk ozanı olan Türk müziğine yaptığı katkılarla 7’den 77’ye herkesin sevgisini kazanan sanatçımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi.

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Hep birlikte söylendi

Kartepe Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda solist Yasin Koçman tarafından Barış Manço klasikleri seslendirildi. Geceye katılanlar dillerden düşmeyen Barış Manço şarkılarını hep birlikte seslendirdi. Konser sonunda Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz tarafından solist Yasin Koçman’a çiçek hediye etti.

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