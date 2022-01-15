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Başarılı eldivenler kürsünün zirvesinde

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı eldivenleri, Kırşehir’de düzenlenen U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ndan madalyalar ile döndüler.

Başarılı eldivenler kürsünün zirvesinde
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı eldivenleri, Kırşehir’de düzenlenen U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ndan madalyalar ile döndüler.

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Kırşehir’de düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na 45 ilden 215 erkek ve 95 kadın sporcu katıldı. Şampiyonada erkeklerde 13, kadınlarda 12 sıklette madalyalar dağıtıldı. U22 Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtspor’u ve Kocaeli’yi temsilen ringe çıkan Taha Akkoyun 57 kilogramda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. 86 kilogramda yarışan Samet Ersoy ise ikinci olarak gümüş madalya aldı.

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