Başiskele Belediyesi kültür gezileri sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik kültür gezilerine devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kültür gezileri Başiskeleli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çamlıca Camii, Ayasofya Camii, Sutanahmet Meydanı ve Gülhane Parkı’nı rehber eşliğinde gezen vatandaşlar unutulmaz anlar yaşıyor. Hafta içi düzenlenen kültür gezileri etkinliğine Başiskele’de ikamet eden 18 yaş üstü herkes başvuru yapabiliyor. Geziye katılacak olan vatandaşlar belediyenin ilgili internet adresinden başvuru formunu eksiksiz doldurarak etkinliğe ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyor.

Başvuruların yoğunluğuna ve hava şartlarına uygun olarak programlanan geziler için otobüsler Başiskele Belediye Ana Hizmet Binası önünden hareket ediyor. Gezi günleri ve otobüslerin kalkış saati başvurusu kabul edilen vatandaşlara mesajla bildiriliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığını da önemseyen Başiskele Belediyesi, gezilere katılacak vatandaşların en az 2 doz Kovid-19 aşısı olması gerektiğini başvuru şartlarına koydu.

Toplumumuzun kültür mozaiğini, sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Başiskeleli vatandaşlara göstermek amacıyla düzenlenen geziler, ileriki zamanlarda farklı kültürel ve tarihi şehirlerimizde de devam edecek. Plan ve programlar çerçevesinde Başiskele Belediyesi, İstanbul ziyaretlerine ilave olarak Çanakkale, Konya, Edirne, Bilecik, Eskişehir ve Safranbolu turlarını da ekleyecek.