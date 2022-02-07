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Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri, siber güvenlik seminerine katıldı

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Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin iş birliğiyle hizmet veren Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri, çevrimiçi siber güvenlik seminerine katıldı.

Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri, siber güvenlik seminerine katıldı
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Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin iş birliğiyle hizmet veren Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri, çevrimiçi siber güvenlik seminerine katıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Başiskele Belediyesi arasında imzalanan "Siber Vatan – Siber Güvenlik İş Birliği Protokolü" sonrası Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde siber güvenlik eğitimleri devam ediyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Siber Vatan ekibi tarafından geçen hafta çevrimiçi verilen seminere, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde siber güvenlik konusuna ilgi duyan öğrenciler, uzaktan bağlantı ile katıldı.

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Uzman isimler 7 konuda eğitim verdi

Siber Vatan ekibinin uzman araştırmacıları tarafından verilen eğitim seminerinde, "siber güvenlikte yeni yaklaşımlar, osınt açık kaynak istihbarat, web güvenliği, zararlı yazılım ve tersine mühendislik, human hacking, web 3.0 ve Metaverse" konularında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

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