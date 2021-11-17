Başiskele halk kütüphanesinde çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi tarafından yapımına başlanan ilçenin ilk halk kütüphanesinde çalışmalar devam ediyor.

Barbaros Mahallesi İlke Sokak üzerinde 1000 metrekarelik alan üzerine inşa edilen kütüphanede inşaat çalışmaları büyük oranda biterken, ekipler binanın elektrik ve doğalgaz tesisatlarını çekiyor. Ekipler bir yandan da binanın iç sıvasını yapmaya başladı. Özellikle kitapsever gençlerin dört gözle hizmete girmesini beklediği kütüphanenin estetik mimarisi, sosyal alanları ve her türden çeşitli kitaplarıyla hem kente hem de vatandaşlara büyük değer katması bekleniyor. Kütüphanede kitapseverler, 20 binden fazla kitaba, çeşitli dergilere ve e-kitap arşivlerine ulaşabilecek.

Toplamda 1000 metrekare olan kütüphanede 92 metrekarelik okuma salonu, 123 metrekarelik kitap koleksiyonu alanı, 1. katta 115 metrekarelik serbest çalışma alanı da yer alacak. Ayrıca vatandaşlar 100 metrekarelik kafeteryada veya binanın dış tarafında yapılacak verandada çay ve kahve eşliğinde kitap okuma keyfini sürebilecek.