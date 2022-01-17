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Başiskele’de ağaçlara kışlık bakım

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Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçların mevsimlik bakım ve budama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Başiskele’de ağaçlara kışlık bakım
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Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçların mevsimlik bakım ve budama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda, kalıcı konutlarda, parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini kış aylarında da devam ettiriyor. Belediye ekiplerince, cuma gününden itibaren başlayıp hafta sonu da devam eden budama çalışmalarıyla yüzlerce ağaç budandı. Güvenlik tedbirleri alınarak yapılan budama işlemlerinde ağaçların kuruyan üst dallarına ulaşmak için ise sepetli hizmet araçları da kullanıldı. Budama işlemleri, ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda yaya ve araç trafiği için tehlikeyi en aza indirgemek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaya ve araç trafiğini de olumsuz etkileyen yol kenarlarındaki ağaçlar budanarak yol güvenliği sağlanıyor.

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Her mevsim periyodik olarak yapılan ağaç budama ve bakım çalışmalarında, kesilen ağaç dalları, kuruyan veya devrilen ağaçlar küçük parçalara ayrılarak belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Çuvallanan odunlar daha sonra ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yakacak odun yardımı olarak ulaştırılıyor.

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