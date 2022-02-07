banner4556

Başiskele’de bakım, onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor

banner4664

Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir yanında onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Başiskele’de bakım, onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor
banner4582

Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir yanında onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

banner4336

Başiskele Belediyesi parklar, bahçeler ve yeşil alanlar başta olmak üzere ilçenin her noktasında bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Belediye ekiplerince tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine zamanla yıpranan, paslanan, tekerlekleri kırılan ilçe genelindeki evsel atık ve geri dönüşüm konteynerleri mobil ekipler tarafından yerinde bakım ve onarım görüyor.

Ayrıca ekipler, bozulan parke taşlarını ve bordür taşlarını onardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Altıeylül’de çocuklar çok mutlu
Altıeylül’de çocuklar çok mutlu
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321