Başiskele’de Fatih Çıtlak ile Şeb-i Arus Sohbetleri

Başiskele Belediyesi, 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla TV programcısı ve Yazar Mehmet Fatih Çıtlak ile Şeb-i Arus Sohbetleri etkinliği yaptı.

Sosyal ve kültürel etkinliklere devam eden Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" başlığıyla Uzman Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim’i vatandaşlarla buluşturduktan sonra dün de Fatih Çıtlak’ı ilçede ağırladı. Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte korona virüs tedbirleri ihmal edilmedi. Söyleşi öncesi girişlerde katılımcılara HES Kodu sorgulaması yapıldı, dezenfektan ile el temizliği ve maske dağıtımı yapıldı.

Vefatını Şeb-i Arus yani ’kavuşma vakti’ olarak nitelendiren Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin vuslatının 748. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan Mehmet Fatih Çıtlak, Hz. Mevlana’nın hayatından kesitler anlatarak izleyicileri hoş sohbetiyle mest etti.

Mehmet Fatih Çıtlak, "Hz. Mevlana’yı anmaktan maksat, Mevlana’yı kutsamak için değildir. Hz. Mevla’yı anlamak için bir vesiledir. İnşallah bu akşamki toplantımız da buna hizmet etmiştir. Bu güzel programda emeği geçen ve beni can kulağıyla dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahneye çıkarak Mehmet Fatit Çıtlak’a çiçek takdim etti, sohbeti için de teşekkürlerini sundu.