Başiskele’de kar timlerinin çalışmaları sürüyor

Mevsimin ilk kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Başiskele Belediyesi, özellikle bugün kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışması yaparak, ulaşımın aksamasını önlüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası teyakkuza geçen Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, Başiskele’nin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar yağışı sonrasında günlük yaşamın aksamasını engellemek adına kar temizleme çalışmalarına başladı. Kar küreme bıçaklı kamyonlarıyla ana arterlerdeki kar birikintilerini temizleyen ekipler, ayrıca yollarda yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yaptı. Bu gece ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışına karşı gece gündüz demeden görev başında olan ekipler, yollarda biriken kar birikintilerini temizleyecek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirecek.

Başiskele Belediyesi karla mücadele programı kapsamında; 12 JCB kepçe, 7 tuz atma kamyonu, 2 yedek tuz atma kamyonu, 4 greyder, 2 loder, 2 kar küreme bıçaklı kamyon, 2 ekskavatör, 6 sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 130 personel görev yapacak. Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler, Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede karla mücadele edecek.

Belediye ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar, cami avlusu giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş-çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışları el ile kar birikintileri süpürülecek ve buzlanmaya karşı tuzlanacak. Kullar Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, Yuvacık Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi ve Bahçecik Karla Mücadele İstasyonu’nda toplam 2000 ton tuz depolarda hazır hale getirildi.