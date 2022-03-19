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Başiskele’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kentte etkili olan yoğun kar yağışında gece gündüz çalışmalarına devam ederek yolları açık tutmaya devam ediyor.

Başiskele’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kentte etkili olan yoğun kar yağışında gece gündüz çalışmalarına devam ederek yolları açık tutmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu verilerine göre teyakkuza geçen karla mücadele ekipleri, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası özellikle kentin yüksek kesimlerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yoğun bir şekilde devam eden kar yağışında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Meteoroloji verilerine göre kentte 3 gün daha sürmesi beklenen kar yağışında karla mücadele ekipleri, 24 saat vardiyalı olarak çalışarak yolları açık tutacaklar.

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