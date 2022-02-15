Başiskele’de KDV indirimi denetimi yapıldı

Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından Başiskele’de zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği açıklamasının ardından indirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olmaya başlanırken, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki zincir marketler başta olmak üzere temel gıda maddeleri satan işletmeleri tek tek denetlemeye başladı. Yapılan denetimlerde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki etiket fiyatıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılarak kontrol sağlandı. Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihinin de kontrol edildiği denetimlerde, eksiklikler tutanakla kayıt altına alındı. Denetimler periyodik olarak ilçe genelindeki tüm gıda malzemesi satan işletmelerde devam edecek.