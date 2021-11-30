Başiskele’de lodos sonrası temizlik

Başiskele Belediyesi, lodos sonrası savrulan çöp ve ağaç yapraklarını temizlemek için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm Marmara’yı etkisi altına alan şiddetli lodos ve fırtına sonrası ilçenin dört bir tarafında temizlik çalışmalarına başladı. Yol süpürme araçları ve su tankerleri ile mobil ekipler Başiskele’nin yollarında mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda son alarak Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi’ni temizleyen ekipler, şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan çöpleri ve dökülen ağaç yapraklarını topladı. Şiddetli yağmur ihtimaline karşı da teyakkuzda olan belediye ekipleri, yağmur suyu kanalları ve mazgalları da temizleyerek, ilçede yaşanabilecek herhangi sel ve su taşkınının önüne geçmeyi planlıyor.