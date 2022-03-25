Başiskele’de özel çocuklu ailelere farkındalık eğitimi verildi

Başiskele Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında "Öğrenme Güçlüğü ve Özel Eğitimde Yaklaşımlar" semineri gerçekleştirildi.

İlçede kadının ve ailenin güçlenmesi, sağlam temellere oturması için KALE Modeli Projesi kapsamında eğitim seminerleri sürüyor. Bu kapsamda, Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen Öğrenme Güçlüğü ve Özel Eğitimde Yaklaşımlar semineri düzenlendi.

Ergoterapist Ayşenur Kandar ve özel eğitim öğretmeni Hülya Çelik’in sunumuyla yapılan seminerde, ergoterapinin anlamı, özel eğitimdeki önemi, duyu bütünleme, öğrenme güçlüğünün tanılama ve ailelerin bu süreçte yaşadıkları problemler, öğrenme güçlüğünde ailelerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar gibi konular katılımcılara anlatıldı.